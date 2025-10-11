Haberler

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 9. Hafta Maçları Tamamlandı

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftası 5 maçla başladı. Lig, 20 Ekim'deki Ankara Hentbol-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Alınan sonuçlar kaydedildi.

Lig'in 9. haftası, 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak Ankara Hentbol- Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rize Belediyespor-Depsaş Enerji As: 23-40

Spor Toto-Güneysuspor: 35-27

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 32-34

Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-35

İstanbul Gençlikspor-Giresunspor: 35-31

