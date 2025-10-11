Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 9. Hafta Maçları Tamamlandı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftası 5 maçla başladı. Lig, 20 Ekim'deki Ankara Hentbol-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Alınan sonuçlar kaydedildi.
Lig'in 9. haftası, 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak Ankara Hentbol- Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor-Depsaş Enerji As: 23-40
Spor Toto-Güneysuspor: 35-27
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 32-34
Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-35
İstanbul Gençlikspor-Giresunspor: 35-31
