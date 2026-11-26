Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak. Program yarın Mihalıççık Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin maçıyla başlayacak; 28 Kasım Cumartesi Spor Toto-Beykoz Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba Güneysuspor-Beşiktaş maçları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Mihalıççık Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mihalıççık Belediyesi)
28 Kasım Cumartesi:
14.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
15.00 Giresunspor-İstanbul Gençlikspor (Hüseyin Avni Alparslan)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
9 Aralık Çarşamba:
15.00 Güneysuspor- Beşiktaş (Güneysu)
Kaynak: AA