Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yarın başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Haftanın ilk maçında Beykoz Belediyespor ile Giresunspor karşılaşacak, diğer maçlar 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Beykoz Belediyespor- Giresunspor (THF Serdar Seymen)
22 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş- Spor Toto (THF Serdar Seymen)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)
16.00 İstanbul Gençlikspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (THF Serdar Seymen)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Mihalıççık Belediyesi)
Kaynak: AA