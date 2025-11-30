Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. Hafta Sonuçları
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 4 maç oynandı. Rize Belediyespor, Beykoz Belediyespor'a 30-34, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 31-37, Mihalıççık Belediyespor, Spor Toto'ya 21-33 ve İstanbul Gençlik, Ankara Hentbol'a 55-22 mağlup oldu.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-34
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 31-37
Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto: 21-33
İstanbul Gençlik- Ankara Hentbol: 55-22
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor