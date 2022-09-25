Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-12 Rapid Bükreş'in üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 3. karşılaşmasını da kaybetti.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor