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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-12 Rapid Bükreş'in üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor gruptaki 3. karşılaşmasını da kaybetti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Kastamonu Belediyespor Rapid Bükreş Spor Haberler

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