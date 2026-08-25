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Hentbol Kadınlar Kupası Finalistleri Belli Oldu

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- Kupanın kadınlar finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak, yarın saat 15.00'te karşılaşacak

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kadınların finalistleri belli oldu.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınların ilk yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşı karşıya geldi.

Bursa temsilcisi, ilk yarısını 22-6 üstün geçtiği maçta rakibini 45-20 mağlup ederek kupanın ilk finalisti oldu.

Kadınlardaki ikinci yarı final maçında ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 16-15 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, salondan 32-31 galip ayrılmayı başardı ve Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Kupanın kadınlar finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak, yarın saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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