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Hentbolde Cumhurbaşkanlığı Kupası finalistleri belli oldu

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- Kupanın erkekler finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor yarın saat 18.00'de karşılaşacak

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda erkeklerin finalistleri belli oldu.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkeklerin ilk yarı final maçında Beşiktaş ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, ilk yarısını 17-14 önde tamamladığı maçta rakibini 35-30 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Erkeklerdeki ikinci yarı final maçında ise Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto karşılaştı.

Nilüfer Belediyespor, ilk devresini 14-16 geride tamamladığı maçta Spor Toto'yu 29-27 mağlup ederek Beşiktaş'ın finaldeki rakibi oldu.

Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak şampiyonluk mücadelesi yarın saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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