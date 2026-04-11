Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 5. haftası, 5 maçla sona erdi. Play-off karşılaşmalarında Giresunspor, Spor Toto'ya yenilirken Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti. Play-out'ta ise Rize ve Güneysuspor galip geldi. Ayrıca, Ankara Hentbol ligden çekildiğini duyurdu.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Altınpost Giresunspor- Spor Toto: 31-35
Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş : 27-30
İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-29
Play-out
Köyceğiz Belediyespor- Rize Belediyespor: 31-32
Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor: 24-31
Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.