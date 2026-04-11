Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 5. haftası, 5 maçla sona erdi. Play-off karşılaşmalarında Giresunspor, Spor Toto'ya yenilirken Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti. Play-out'ta ise Rize ve Güneysuspor galip geldi. Ayrıca, Ankara Hentbol ligden çekildiğini duyurdu.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 5. haftası, 5 maçla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Play-off

Altınpost Giresunspor- Spor Toto: 31-35

Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş : 27-30

İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-29

Play-out

Köyceğiz Belediyespor- Rize Belediyespor: 31-32

Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor: 24-31

Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
