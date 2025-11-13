Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'dan ceza alan Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Kulüp, iki isme verilen yaptırımlara bugün içinde resmi itirazda bulunacak.

İTİRAZ EDECEKLER

Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalara gün içinde itirazda bulunacak.

EREN VE METEHAN'IN CEZALARI

METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.