Üye Girişi
Haberler

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı uzun süredir ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Menajerleri aracılığıyla transfer dedikodularına son veren İlkay, sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde söyledi. Takımda kalma karar veren 33 yaşındaki orta sahanın İspanyol deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan adı bu yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig'in devlerinden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol devinden ayrılacağı da konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; İlkay Gündoğan, menajerleri aracılığıyla dedikodulara son vermek istedi ve sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde belirtti. Böylelikle yıldız futbolcunun takımda kalacağı da kesinleşmiş oldu.

BARCELONA KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Barcelona Barcelona Deco Spor Dünya Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

 Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler
500

Yorumlar (2)

İbrahim Aslan:

bu senede Galatasaraya gelmezsen bundan sonra hiç gelme zaten .35 yasinda ne yapsin seni GS .taraftari oldugun takima 35 yaşinda gelip para yemekten başka ne faydan olabilirki. zaten Aydiyet duygusu olsaydi sende milli formayi seçerdin .....

13
6
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title