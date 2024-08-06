Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı
Adı uzun süredir ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Menajerleri aracılığıyla transfer dedikodularına son veren İlkay, sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde söyledi. Takımda kalma karar veren 33 yaşındaki orta sahanın İspanyol deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan adı bu yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig'in devlerinden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol devinden ayrılacağı da konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; İlkay Gündoğan, menajerleri aracılığıyla dedikodulara son vermek istedi ve sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde belirtti. Böylelikle yıldız futbolcunun takımda kalacağı da kesinleşmiş oldu.
BARCELONA KARİYERİ
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.