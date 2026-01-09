Haberler

Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Güncelleme:
Kenan Yıldız, Juventus'ta aralık ayının oyuncusu seçildi. Kasım ayından sonra aralık ayında da bu ödülü alan milli futbolcu, üst üste ikinci kez "ayın oyuncusu" unvanına ulaştı.

  • Kenan Yıldız, Juventus'ta üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.
  • Kenan Yıldız, kasım ve aralık aylarında Juventus'un en değerli futbolcusu oldu.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, İtalya devinde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

KASIM'DAN SONRA ARALIK AYININ DA EN DEĞERLİSİ

20 yaşındaki hücum oyuncusu, kasım ayının ardından aralık ayında da takımının en değerli futbolcusu olarak gösterildi. Kenan Yıldız, böylece üst üste ikinci kez "ayın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

MİLLİ FUTBOLCU GURURLANDIRDI

Kenan Yıldız'ın Juventus'ta aldığı bu ödül, hem kulüp hem de milli takım adına gelecek vadeden performansının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Hangi takıma gitse sırıtmayacak ve başarılı olacak bir adam için Sergen yıldız mıldız değil diyor. Aferin Kenan böyle devam et. Senin ve senin gibi karakterli insanların başarılarıyla gurur duyuyorum.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

