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Düzce'de Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı
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yıldızlar müsabakalarına şampiyonları belli oldu.

yıldızlar müsabakalarına şampiyonları belli oldu.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda 16 -20 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen dart gençler-yıldızlar müsabakalarına gençlerde 32 takım, yıldızlarda 33 takım toplamda ise 65 takım katılım katıldı. Müsabakalar sonucunda genç erkeklerde Düzce Arsal Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü olurken, genç kızlarda ise Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Arsal Anadolu Lisesi üçüncü, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Doğanlı Eşref Taşhan Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Yeşiltepe Ortaokulu dördüncü, yıldız kızlarda ise Safir Koleji birinci, Gölyaka Atatürk Ortaokulu ikinci, Doğanlı Eşref Taşhan Ortaokulu üçüncü ve Hürriyet Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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