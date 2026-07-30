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Hazırlık maçı: Alanyaspor: 0 - Perspolis: 1

Hazırlık maçı: Alanyaspor: 0 - Perspolis: 1
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Hazırlık maçında Alanyaspor, İran Persian Gulf Pro League temsilcisi Perspolis’e 1-0 mağlup oldu.

Hazırlık maçında Alanyaspor, İran Persian Gulf Pro League temsilcisi Perspolis'e 1-0 mağlup oldu.

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trendyol Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile İran'ın güçlü ekiplerinden Perspolis, K7 No'lu sahada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran İran temsilcisi, 90. dakikada Ali Alipour'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam edecek. Turuncu-yeşilli ekip daha sonra Antalya'ya dönerek, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Perspolis ise Erzurum kampına 5 Ağustos'a kadar devam edecek. İran temsilcisi kamp sürecinde bir hazırlık maçına daha çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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