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Hayran olmamak elde değil! "Futbol erkek oyunudur" diyenler bu kadını izlesin

Spor Haberleri

Futbol sahalarında eşsiz yetenekleriyle izleyenleri büyüleyen kadın futbolcu, kot pantolonuyla sokak ortasında sergilediği harika hareketleriyle "Futbol erkek oyunudur" diyenleri pişman etti.

Futbol topuyla ustalıkla sergilediği becerileriyle kameralara adeta şov yapan yetenekli kadın sporcu, izleyenleri adeta büyüledi. Görüntüleri izleyenler kadının yetenekleri karşısında, "Ne Ronaldo, ne de Messi" yorumlarını yaptı.

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