Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerde En Nesyri, 2 gol atarken ikinci golde havada asılı kaldı. Yayıncı kuruluş, Faslı yıldızın kaç metre yükseğe sıçradığını açıkladı.

HAVADA ASILI KALDI

Fenerbahçe'de En Nesyri, ikinci yarının 55. saniyesinde Göztepe savunmasından seken topu sağ ayak vuruşuyla ağlara gönderdi. Sarı lacivertliler bu golle skoru eşitledi. Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe korner kazandı. Filip Kostic'in ortasında En Nesyri adeta havada asılı kalarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

2 METRE 32 SANTİM SIÇRAMIŞ

Yayıncı kuruluş, yıldız futbolcunun ikinci golde ne kadar yükseldiğini açıkladı. Piero'dan yapılan ölçüme göre En Nesyri ikinci golde 2 metre 32 santim yükseğe sıçradı.