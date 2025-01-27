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Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, attığı iki golle dikkat çekti. İkinci golde havada adeta asılı kalan En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı merak konusu olurken yayıncı kuruluş Nesyri'nin 2 metre 32 santim yükseğe sıçradığını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerde En Nesyri, 2 gol atarken ikinci golde havada asılı kaldı. Yayıncı kuruluş, Faslı yıldızın kaç metre yükseğe sıçradığını açıkladı.

HAVADA ASILI KALDI

Fenerbahçe'de En Nesyri, ikinci yarının 55. saniyesinde Göztepe savunmasından seken topu sağ ayak vuruşuyla ağlara gönderdi. Sarı lacivertliler bu golle skoru eşitledi. Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe korner kazandı. Filip Kostic'in ortasında En Nesyri adeta havada asılı kalarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

2 METRE 32 SANTİM SIÇRAMIŞ

Yayıncı kuruluş, yıldız futbolcunun ikinci golde ne kadar yükseldiğini açıkladı. Piero'dan yapılan ölçüme göre En Nesyri ikinci golde 2 metre 32 santim yükseğe sıçradı.

Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTamer Ozsan:

Ne oldu yani Çekirge 1 kere zıpladı. Bu adam iyi bir topçu değil 40 yaşında dzeko bundan 5 gömlek daha iyi.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Almışsınız En Nesry yi ceza sahasına orta yok ilk yarı. Ikinci yarı da seyretmekten vaz geçtim. Artık sıkılıyorum bizim maçlarda.

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