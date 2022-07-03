Hatice Kübra İlgün şampiyon Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. Demirören Haber Ajansı / Spor Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları Spor Haberler

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