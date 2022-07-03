Hatice Kübra İlgün şampiyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatice Kübra İlgün şampiyon

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hatice Kübra İlgün şampiyon

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title