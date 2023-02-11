Hataysporlu kadın futbolcu Okyere, depremde yaşadığı travmayı atlatamıyor: 4 gündür uyumuyorum

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen Priscilla Okyere, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Büyük bir travma yaşayan Okyere, "Dört gündür uyumuyorum. Uyumaktan çok korkuyorum. Şu an yatacak güvenli bir yerimiz olmasına rağmen, sabah 5'ten bu yana gözlerimi kapatmadım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük bir travma yaşayan Hatayspor Kadın Futbol Takımı futbolcusu Priscilla Okyere, korku dolu anları BBC'ye anlattı.

"DIŞARI YALIN AYAK ÇIKTIK"

Deprem anını anlatan Ganalı futbolcu, "Aşağı indiğimde binalar çökmeye başlamıştı. Herkes ağlıyor, bağırıyordu. Herkes sığınacak bir yer bulmaya çalışıyordu. Dışarda yoğun yağışlı bir hava vardı. Bu da herkesi üşütüyordu. Üzerimize ne ceket almaya ne de bir şey giymeye fırsatımız olmamıştı. Dışarı yalın ayak çıkmıştık. Buna rağmen havayı düşünmüyorduk aklımızdaki şey pasaportlarımıza nasıl ulaşacağımızdı." dedi.

"4 GÜNDÜR UYUMUYORUM"

Okyere yaptığı açıklamada, " Hatay'dan depremi takip eden günlerde Ankara'ya gittiği bilgisi verilen futbolcu "Çok korkmuştum. Günlerdir ağlıyorum. Bu durumdan kurtulduğumuz için çok şanslıyız çünkü çoğu insan çıkamadı. Dört gündür uyumuyorum. Uyumaktan çok korkuyorum. Şu an yatacak güvenli bir yerimiz olmasına rağmen, sabah 5'ten bu yana gözlerimi kapatmadım. Birisi kapıyı çarptığında uyanırım çünkü korkarım. Gözlerimi kapatmayı ve bu şeyin tekrar olduğunu fark etmeyi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"AKLIMDA OLAN TEK ŞEY GANA'YA GERİ DÖNMEK"

Ülkesine gitmek istediğini belirten Okyere, "Hatayspor olarak bizim için sezon bitti çünkü şehir yıkıldı. Erkekler ve kadınlar için sezonun bittiğini biliyoruz. Başka bir kulüp aramaya çalışacağız çünkü çoğu kulübün Hatayspor'dan bazı oyuncularla da ilgilendiğini sanıyorum. Benim için şu anda aklımda olan tek şey Gana'ya geri dönmek ve 1-2 hafta ailemle istirahate çekilmek." şeklinde konuştu.