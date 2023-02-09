Hataysporlu futbolcu Ribeiro, depremde duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atladı

Antalyaspor forması giyen Fredy, Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro'nun deprem anında camdan atladığını açıkladı. Portekiz basınına konuşan futbolcu, "Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden en fazla etkilenen kulüplerin başında gelen Hatayspor'da büyük bir travma yaşanıyor. Enkaz altında kalan futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları sürerken, Ruben Ribeiro ile ilgili bir gerçek de ortaya çıktı.

"EVİ YÜKSEKTE OLMADIĞI İÇİN SAKATLIK YAŞAMADI"

Deprem sonrası Portekiz medyasından Tribuna Expresso'ya konuşan Antalyasporlu Fredy, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin olduğu günden bu yana göçük altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u ise arama çalışmaları ise sürüyor.