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Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı

AA - İsmail Hakkı Demir - Spor
Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında belirlenen kamp programı için Erzurum'a geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında belirlenen kamp programı için Erzurum'a geldi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürecek yaklaşık 1 aylık kamp için kente gelen Hatayspor, yarından itibaren antrenmanlarına başlayacak.

Takımı kentte toplayan bordo-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının Erzurum etabını, 22 Temmuz Cuma günü sona erdirecek.

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen Konyaspor kafilesi de bugün kente geldi.

İkinci etap kamp hazırlıklarına yarın başlayacak yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını 7 Temmuz'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, bünyesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile her yıl çok sayıda futbol takımına ev sahipliği yapıyor.

AA / İsmail Hakkı Demir - Spor

Hatayspor Konyaspor Erzurum Spor Haberler

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