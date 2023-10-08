Hatayspor ve Konyaspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Konyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hataysporlu futbolcular, depremde hayatını kaybedenlerin anısına sahaya pankartla çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Hataysporlu futbolcular depremde hayatını kaybedenlerin anısına sahaya 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı pankartla çıktı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
17. dakikada Massanga Matondo pasında topu alan Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Dele-Bashiru'nun topla birlikte soldan ceza sahası içerisine girerken Ahmet Oğuz tarafından düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada penaltıda topun başına geçen Dadashov'un meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada ceza sahası dışından Louka Prip'in vuruşunda kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Cikalleshi'nin vuruşunda top kaleci Erce'den dönen topu Louka Prip'u tamamlayarak filelere yolladı. 1-1
45+1 dakikada soldan ceza alanına giren Marlos Moreno'nun pasında topla buluşan Cikalleshi'nun vuruşunda meşin yuvarlık kaleci Erce'de kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Guy Kılama, Burak Bekaroğlu, Kamil Ahmet, Aburjania, Massanga Matondo, Rivas, Dele-Bashiru, Dadashov, Lamkel Ze
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Maksimovic, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Joelson Fernandes, Carlos Strandberg
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Marlos Moreno, Cicaldau, Louka Prip, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Cebrail Karayel, Muric, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Gökhan Töre, Emrehan Gedikli, Nelson Oliveira
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Dadashov (dk. 22 pen) (Hatayspor), Louka Prip (dk. 32) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Dadashov, Volkan Demirel (Hatayspor), - MERSİN