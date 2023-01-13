Hatayspor'u farka boğan Galatasaray, Süper Lig'de yıllar sonra ilki başardı

Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 2016/2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmada çılgın bir istatistiğe imza attı.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK BAŞARI

43 kez rakip ceza alanında topla buluşan Galatasaray, ilk yarıdaki 19 şutunun 18'ini de ceza sahası içinden çekti. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle 2016/17'den bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.

MATA'DAN 6 YIL SONRA DUBLE

Hatayspor karşısında 2 gol atan Galatasaraylı Mata, kariyerinde 6 yıl sonra bir maçta duble yapma başarısı gösterdi.