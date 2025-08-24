Hatayspor, Teknik Direktörlük Görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida’yı Getirdi

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Hugo Miguel Pereira de Almeida ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hugo Miguel Pereira de Almeida ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrılması nedeniyle bugün oynanan Ümraniyespor maçına yardımcı antrenör Gökhan Alaş ile çıkmıştı.