Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title