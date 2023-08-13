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Hatayspor, Süper Lig'i çok özlemiş! Pendikspor'u adeta gole boğdular

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Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen deprem bölgesi takımlarından Hatayspor, ilk haftada Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri, deplasmandaki maçı 5-1 kazandı.

HATAYSPOR'DAN ŞAHANE BAŞLANIÇ

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin yeni takımı Pendikspor ise Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı.

Hatayspor, Süper Lig'i çok özlemiş! Pendikspor'u adeta gole boğdular

GELECEK HAFTA

Pendikspor, Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı. Süper Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Hatayspor, Kasımpaşa'yla kozlarını paylaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Hatayspor Spor Haberler

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