Hatayspor, Süper Lig'i çok özlemiş! Pendikspor'u adeta gole boğdular

Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi.