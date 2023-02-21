Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a benzeyen bir cenazenin Adana'da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alınmıştı. Testin sonuçlanmasının ardından acı haber geldi.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ TANER HOCA"

Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

AĞABEYİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Taner Savut için Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak, hastanede Taner Savut'a benzeyen bir cenaze olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği vermişti, yapılan testin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olduğu kesinleşti.