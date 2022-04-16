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Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı A. Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı A. Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Hatayspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR olarak Özgüç Türkalp ile Can Cengiz eşlik edecek. - SİVAS

Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Özgür Yankaya, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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