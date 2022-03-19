Hatayspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Ghezzal'in isyanı büyük: Hep aynı şey oluyor - Haberler

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Hatayspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Ghezzal'in isyanı büyük: Hep aynı şey oluyor

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu Ghezzal, "Her maç aynı şey oluyor, her maçta aynı hissiyatı yaşıyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. İyi başladık, gol attık ama maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik." dedi.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlere sitem eden futbolcu faul olmayan bir pozisyonda gol yediklerini belirtti.

"FAUL OLMAYAN BİR POZİSYONDA GOLÜ YEDİK"

Ghezzal yaptığı açıklamada, "Her maç aynı şey oluyor, her maçta aynı hissiyatı yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. İyi başladık, gol attık ama maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Haberler

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