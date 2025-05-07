Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi

Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda, dar alan, turnuva ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı

Kardeşlerin katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.