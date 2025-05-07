Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Hatayspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda, dar alan, turnuva ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor