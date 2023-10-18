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Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Fenerbahçe maçına kadar hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürecek.