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Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular taktik ve dar alan çalışması yaptı.