Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Çalışmalarını İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdüren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda oyuncular taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Bordo-beyazlı ekip, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına kadar çalışmalarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor