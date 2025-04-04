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Hatayspor Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi. Lamine Diack'ın sakatlığı sürerken, Francisco Calvo kart cezalısı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mersin'de Eyüpspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor'un, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa gireceği belirtildi.

Takımda Lamine Diack'ın sakatlığı devam ettiği ve Francisco Calvo'nun da kart cezalısı olduğu kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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