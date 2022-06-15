Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlıyor Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 2022-2023 sezonu kamp programı belli oldu. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 2022-2023 sezonu kamp programı belli oldu. Bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran'da Erzurum'da toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada takımın kamp programı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Takımımız 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonun hazırlıklarına başlayacak. 1 ay sürecek olan sezon başı kampı 22 Temmuz Cuma günü sona erecek." Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Spor Haberler

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