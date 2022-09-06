Christian Atsu, Hatayspor'da Spor Haberleri Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Hatayspor Chelsea Porto Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Christian Atsu, Hatayspor'da - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.