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Christian Atsu, Hatayspor'da

Spor Haberleri

Christian Atsu, Hatayspor'da

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Hatayspor Chelsea Porto Spor Haberler

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