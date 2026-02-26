Haberler

Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakaş Hatayspor, 1'nci Lig'de Sipay Bodrumspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bekir İrtegün yönetimindeki çalışmalar, oyuncuların kondisyonlarına yönelik driller içeriyor.

1'nci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalğın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4'e 2 top kapma ve pas drilli çalışması gerçekleştirdi. Bazı futbolculara fizik kondisyon yüklemesi de yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinholu Benfica Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

Real Madrid ile üst tur için kapıştı! İşte sonuç
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Mourinholu Benfica Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

Real Madrid ile üst tur için kapıştı! İşte sonuç
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"