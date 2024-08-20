Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kasımpaşa'dan uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybeden Hatayspor, çıkış maçı olarak gördüğü Antalyaspor maçı öncesinde hazırlıkları sıkı tutuyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.