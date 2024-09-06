Hatayspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği sabah antrenmanıyla sürdürecek.