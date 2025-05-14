Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenman, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Erdemli ilçesindeki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Adana Demirspor ile Hatayspor 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor