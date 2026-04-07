10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Hatayspor, mücadeleyi 82 dakika 10 kişi sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında küme düşmeleri haftalar önce kesinleşen Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor, 4-0 kazandı.

TARAFTARI ÖNÜNDE FARKLI GALİBİYET

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Osman Kaynak (K.K) 32. dakikada Prince Ating, 83. dakikada Ünal Emre Durmuşhan ve 90+3. dakikada Deniz Aksoy kaydetti. Hatayspor'da forma giyen Rakhim Chaadaev, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HATAYSPOR İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte bu sezonki ilk galibiyetini alan Hatayspor, 10 puana yükseldi. Konuk ekip Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
