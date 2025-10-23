Haberler

Hataylı Kuzenler, Deprem Sonrası Şampiyonluk Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 yaşındaki kuzenler Yasin ve Mehmet İlmi, depremler nedeniyle yarım kalan hayallerini 25 Ekim'deki Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Hatay'da 17 yaşındaki kuzenler Yasin ve Mehmet İlmi, depremler nedeniyle yarım kalan şampiyonluk hedeflerini Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirebilmek istiyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan lise öğrencileri Yasin ve Mehmet İlmi, yaklaşık 4 yıl önce ata sporu güreşe merak sardı.

Vinç operatörlüğü yapan Fatih İlmi, oğlu Yasin ve yeğeni Mehmet'e güreşte kendilerini geliştirebilmesi için destek olmaya karar verdi.

Oğluna ve yeğenine fırsat buldukça kısıtlı imkanlarla da olsa antrenman yaptıran İlmi, Yasin ve Mehmet'i şampiyonalara hazırladı.

İki kuzen, 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Yasin 30 kiloda dünya ikinciliği, Mehmet ise 35 kiloda dördüncülük elde etti.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren Yasin ve Mehmet, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Bu süreçte Yasin ve Mehmet, kendilerine örnek aldıkları dedeleri Mehmet İlmi'yi de kaybetti.

İki kuzen depremler nedeniyle yarım kalan hayallerini 25 Ekim'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirmek istiyor.

"İyi bir yere gelmek istiyoruz"

Yasin İlmi, AA muhabirine, dedesinden görerek başladığı güreşte en iyi yerlere gelebilmek için çabaladığını söyledi.

Babasının antrenörlüğünde kuzeniyle hedeflerine ulaşabilmek için hemen her gün çalıştıklarını anlatan Yasin, "Antrenman öncesinde dedemin mezarına gidip dua ediyoruz. Onun duasını aldıktan sonra antrenmanımıza başlıyoruz. 2023 yılındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlanmıştık, maça gideceğimiz günün sabahı deprem oldu." diye konuştu.

Yasin, 45 kiloda mücadele edeceği Kahramanmaraş'taki Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yarım kalan hayallerini gerçekleştireceğini belirtti.

Mehmet İlmi de 25 Ekim'deki şampiyonada 55 kiloda mindere çıkacağını ifade etti.

Şampiyonaya kısıtlı imkanlarına rağmen en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Mehmet, kazanacakları başarıyı dedelerine armağan edeceklerini dile getirdi.

Vinç operatörü Fatih İlmi ise oğlu ve yeğeninin ata sporunu severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Çocukların başarılı olabilmesi için fırsat bulduğu her an antrenman yaptırdığını anlatan İlmi, "Dünya Şampiyonası'nda derece alıp iyi bir yere gelmek istiyoruz. Avrupa'yı hedefliyoruz, inşallah bunu da başaracağız. Onlara güveniyorum, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Spor
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.