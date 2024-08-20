Hataylı depremzede Doruk, Hatayspor maçını tribünden izledi

Hataylı depremzede Doruk'un Hatayspor hayali gerçek oldu

Samim SELÇUK/ Hatay, - HATAYLI depremzede Doruk Küçük'ün (12), Hatayspor hayalini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Öntürk'e ulaşarak Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini ileten minik Doruk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla Büyükşehir personeli tarafından evinden alınarak Hatayspor - Kasımpaşa maçını tribünden takip etmek üzere Mersin'e götürüldü. Karşılaşmayı ailesiyle birlikte heyecanlı bir şekilde özel bir locadan takip eden Doruk maç sonunda Hatayspor soyunma odasında teknik direktör Özhan Pulat ile takım tarafından karşılandı ve kendisine hediye edilen Hatayspor forması futbolcularla teknik heyet tarafından imzalandı.

Hayatı boyunca unutamayacağı bir gün geçirmesini sağlayan Büyükşehir Başkanı Mehmet Öntürk'e "Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bugün çok mutlu oldum. Formamı aldım, imzalattım ve bugün benim ikinci doğum günüm. Hepsi sizin sayenizde oldu. Sizi sevdiğimi bilin" şeklinde hitap eden Doruk'un mutluluğu yüzüne yansıdı.