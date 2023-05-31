Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatayı kendi camiasında buldu! Arda Güler'den kaybedilen şampiyonluk sonrası net açıklama

Hatayı kendi camiasında buldu! Arda Güler'den kaybedilen şampiyonluk sonrası net açıklama

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Antalyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası, "Hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik" dedi.

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞU KENDİ ELİMİZLE VERDİK"

Başarılı futbolcu Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası, "Hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik. Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

"HATALAR YAPTIK, ŞAMPİYONLUK GİTTİ"

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title