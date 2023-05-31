Hatayı kendi camiasında buldu! Arda Güler'den kaybedilen şampiyonluk sonrası net açıklama

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Antalyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası, "Hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik" dedi.

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞU KENDİ ELİMİZLE VERDİK"

Başarılı futbolcu Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası, "Hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik. Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

"HATALAR YAPTIK, ŞAMPİYONLUK GİTTİ"

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti" ifadelerini kullandı.