Hatay haber | Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig

Hatay haber: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, 1. Lig hedefi için çalışıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, 1. Lig hedefi için çalışıyor.

Başantrenör Mehmet Bekmez, AA muhabirine, bu yıl iyi bir takım kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgesel liglerden 2. Lig'e kadar yükseldiklerini anlatan Bekmez, "Sezonu istediğimiz yerde bitirmeye çalışacağız ve bir üst lige çıkmayı istiyoruz. Takıma bu sezon 7 oyuncu transferi yaptık. Takım olarak bir hedef belirledik. İlk etapta play-off turuna kalmak. Geçen sezonu istediğimiz gibi bitirdik, ligden düşmedik." diye konuştu.

Bekmez, yeni sezona 9 Ekim'de Diyarbakır'da oynayacakları maçla başlayacaklarını belirtti.

Takım kaptanı Gözde Öztürk de takıma yapılan yeni takviyelerle üst lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Oyuncu İrem Kurtoğlu, en iyi şekilde mücadele ederek 1. Lig'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.