Hatay haber! Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatay spor ve Türkiye Süper liglerinde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 takım için yeni sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatay spor yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Sponsorluk sözleşmesi Hatay Büyükşehir Belediyesi ile World 17 Group arasında yapıldı.

"Amacımız sporda bir marka olmak"

Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamasında; "Hatay spor, kadın futbol takımımız ve büyükşehir belediyesine bağlı 9 tane Süper Lig ekibimiz için World 17 grup ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde takımlarımızın belli bölgelerinde World 17'nin reklamını yapacağız. Bizim Toronto'da şu anda Atakaş Hatay spor'un bir irtibat bürosu var. Amacımız Atakaş Hatay spor'u, diğer belediyemize bağlı amatör spor kulüplerimizi dünyada bir marka haline getirmek ve bunu yaparken de sponsor firmayla bu çıtayı yükseltmek" dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. Sporcular yeni sezon formalarını giyerek tanıtımını yaptı. - HATAY