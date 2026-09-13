Hatay'da Yeşilay tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde doğa yürüyüşü ve tırmanma etkinliği düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde doğa yürüyüşü ve tırmanma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Amanos Dağları'nın 1939 rakımlı Akkaya Tepesi'nde yürüyüş yaptı, kayalıklara tırmandı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA