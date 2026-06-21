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Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi
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Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 67 ilden 917 sporcunun katılımıyla final müsabakalarıyla tamamlandı.

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden 917 sporcu madalya için mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde farklı sıkletlerde tatamiye çıkan genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Tribünleri dolduran sporseverler, sergilenen mücadelelerde sporculara destek verdi.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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