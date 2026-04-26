Hatay'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Hatay'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sporculara ödül verildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen turnuva, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.
Turnuvada, farklı yaş kategorilerinden 183 sporcu yarıştı.
Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödül verildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak