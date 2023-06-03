Hatay'da Bisiklet Turu Düzenlendi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran 'Dünya Bisiklet Günü' dolayısıyla bisiklet turu yapıldı. 2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.
2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.
Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, gazetecilere, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.
Kulüp olarak ilçede haftanın 2 günü tur düzenlediklerini aktaran Akıl, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.