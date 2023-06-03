Hatay'da Bisiklet Turu Düzenlendi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran 'Dünya Bisiklet Günü' dolayısıyla bisiklet turu yapıldı. 2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.