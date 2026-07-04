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Bisiklette Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da sona erdi

Bisiklette Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da sona erdi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 18 ilden 128 sporcunun katılımıyla Hatay'da tamamlandı. İskenderun'daki 2 kilometrelik parkurda kriteryum yarışları yapıldı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 18 ilden 128 sporcunun katılımıyla Hatay'da tamamlandı.

Organizasyonun son gününde, 11, 13 ve 15 yaş erkek ve kadın kategorilerinde kriteryum yarışları yapıldı. Bisikletçiler, İskenderun ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda 2 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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