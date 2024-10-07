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Hasan Öztürk, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hasan Öztürk, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Ankara'da yapılan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları 2'nci Olağan ve 1'inci Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Öztürk 50 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Mücahit Delioğlu ise 47 oyda kaldı. Öztürk, gelecekte herkesin kendi branşı için temsilcilerini seçeceğini belirtti.

ANKARA'da yapılan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları 2'nci Olağan ve 1'inci Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Öztürk ile Mücahit Delioğlu başkanlık için yarıştı.

2024 Paris olimpiyatlarından sonra 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunda olan Federasyonların genel kurullarında bugün Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları 2'nci Olağan Genel Kurulu ve 1'inci Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetim ve Mali raporların ibra edildiği Genel Kurula 112 delegeden 98'i katıldı. 1 Oyun geçersiz olduğu seçimde 50 oy alan Hasan Öztürk yeniden başkan seçilirken, diğer aday Muhammed Mücahid Delioğlu ise 47 oyda kaldı.

4 Yıllığına yeniden başkan seçilen Hasan Öztürk genel kurul sonunda yaptığı konuşmada düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; "Bundan sonraki sisteme aynı şekilde devam edeceğimizi belirtmek isterim. Oy veren, vermeyen herkesi çağıracağız. Herkes gelecek ve kendi koordinatörünü, kendi branşının başkanını seçecek. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Allah muvaffak etsin. Bundan sonra da Allah bize hepinizin önünüze çıkaracak yüz versin."

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları federasyonu başkanlığına seçilen Hasan Öztürk'ün yönetim kurulu listesinde Mustafa Doğan, Süleyman Basa, Ömer Faruk Özkan, Yılmaz Çakmak, Murat Ateş, Hasan Sabit Alta, Furkan Göltaş, Ali Uçar, Kerem Barkul ve Muhammet Emin Can yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hasan Öztürk Politika Türkiye Ankara Spor

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