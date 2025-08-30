Hasan Kalın, Genç Güreşçilerle Buluştu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, genç güreşçilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Kalın, genç güreşçilerle buluşma gerçekleştirdi. Gençlerle sporla ilgili sohbet eden İl Müdürü Kalın, onlarla yakından ilgilendi. Samimi bir havada geçen buluşmada toplu hatıra fotoğrafı da çekildi. - ESKİŞEHİR