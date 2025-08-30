Hasan Kalın, Genç Güreşçilerle Buluştu

Hasan Kalın, Genç Güreşçilerle Buluştu
Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, genç güreşçilerle bir araya gelerek spor üzerine sohbet etti ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, genç güreşçilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Kalın, genç güreşçilerle buluşma gerçekleştirdi. Gençlerle sporla ilgili sohbet eden İl Müdürü Kalın, onlarla yakından ilgilendi. Samimi bir havada geçen buluşmada toplu hatıra fotoğrafı da çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
